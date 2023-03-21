2000 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

من جهته، أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن المطلوب لعدم الدخول في هذا الإضراب وقف الإجراءات التي اتخذها "بن جفير" بحق الأسرى، التي قد تبدو في ظاهرها بسيطة لكنها مقدمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأسرى.