"هجوم مهين".. "ترامب": هاريس وبايدن وراء الانسحاب الفوضوي من أفغانستان

وأضاف أن الآلاف من جنود الحرس الوطني: "سوف يطرد الناخبون كامالا (هاريس) وجو (بايدن) في 5 نوفمبر، كما نأمل. وعندما أتولى منصبي سنحصل على استقالة كل مسؤول كبير تطرق إلى كارثة أفغانستان، لتكون على مكتبي في يوم التنصيب. كما تعلمون، عليكم أن تطردوا الناس عندما يقومون بعمل سيئ".