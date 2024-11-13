تأجيل الرد الموعود.. إيران تعيد حساباتها وترجئ تنفيذ "الوعد الصادق 3" ضد "إسرائيل"

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، قد أعلن سابقًا عن رد وشيك، واصفًا الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت إيرانية في 26 أكتوبر بأنه عمل شرير يستدعي ردًا دفاعيًا غير قابل للتوقع أو الإدراك من قِبل "العدو".