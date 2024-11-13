تأجيل الرد الموعود.. إيران تعيد حساباتها وترجئ تنفيذ "الوعد الصادق 3" ضد "إسرائيل"

كشفت مصادر إيرانية مطلعة الأربعاء، عن قرار طهران بتأجيل الرد الموعود على إسرائيل عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتحديدًا فيما يتعلق بتنفيذ عملية "الوعد الصادق 3".
ويأتي هذا القرار على الرغم من تعهدات المرشد الإيراني، علي خامنئي، باتخاذ موقف حازم ضد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب سياساتها تجاه إيران وحلفائها الإقليميين.
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، قد أعلن سابقًا عن رد وشيك، واصفًا الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت إيرانية في 26 أكتوبر بأنه عمل شرير يستدعي ردًا دفاعيًا غير قابل للتوقع أو الإدراك من قِبل "العدو".
وأكد نائيني أن إيران ماضية في خطتها للرد، لكن استراتيجيتها تعتمد على تهدئة التوترات بدلاً من تصعيدها، ما دفعها لاتخاذ قرار بتأجيل العملية مؤقتًا.
ويأتي هذا التريث وسط توقعات بمراجعة إيران علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية بعد الانتخابات الأمريكية، في ظل مؤشرات متضاربة عن مسار السياسات المستقبلية لواشنطن في الشرق الأوسط وفق ما ذكرته سكاي نيوز عربية.