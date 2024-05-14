مقتل شخصَيْن في غارة شنتها مُسيَّرة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

قُتل شخصان مساء أمس الثلاثاء في غارة شنتها طائرة مُسيَّرة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية.
وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن الغارة التي تم تنفيذها بطيران مُسيَّر استهدفت سيارة على طريق عام (صور – الحوش)، وأسفرت عن سقوط قتيلين. وقد توجهت سيارات الإسعاف للمنطقة المستهدفة.
ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قُتل 413 شخصًا على الأقل في لبنان، بينهم 263 مقاتلاً من حزب الله، و79 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادًا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.
وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريًّا وعشرة مدنيين.
ودفع التصعيد عشرات الآلاف من السكان على جانبَي الحدود إلى النزوح.