خطة "ترامب" لإنهاء حرب غزة.. هل تشكل نقطة تحول نحو سلام دائم؟

ووصف دبلوماسي إقليمي الاجتماع بأنه "مثمر للغاية"، حيث تمت مناقشة التفاصيل بدقة، فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على إلحاح التوصل إلى تسوية، محذراً من أن "الوقت ينفد"، وعرضت قطر مواصلة دورها الوسيط شريطة ضمانات ضد الضربات الإسرائيلية على أراضيها، بعد هجوم سابق في الدوحة أوقف المفاوضات، وتلقت الحكومات الأوروبية تقريراً عن الخطة، وأعرب دبلوماسيان عن اعتقادهما بأنها جهد جاد لإنهاء النزاع، مشيرين إلى أنها قد تمنع ضم الضفة الغربية.