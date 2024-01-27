اتهمتها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.. "حماس" تندّد بـ"التهديدات الإسرائيلية" لـ"الأونروا"

وكانت عدة دول غربية أعلنت وقف دعمها للأونروا، في أعقاب اتّهام بعض من أعضاء الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل قبل أكثر من 3 أشهر.