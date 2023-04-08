"السيف الحاد المتحد".. الصين تبدأ مناورات عسكرية على "تطويق كامل" لتايوان

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن التدريبات العسكرية الصينية تهدد "الاستقرار والأمن" في المنطقة؛ مضيفة في بيان أن الصين "استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة، ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تُقَوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".