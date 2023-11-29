العالم
تضامنًا مع غزّة.. بلدية العاصمة النرويجية ترفع العلم الفلسطيني أمام مقرّها
تتزامن المبادرة مع اليوم العالمي للشعب الفلسطيني
رفعت بلديةُ العاصمة النرويجية أوسلو، العلمَ الفلسطيني أمام مقرّها، اليوم "الأربعاء"؛ في إشارة تضامن مع الشعب في غزة؛ حيث قتل آلاف الأشخاص في حملة قصف إسرائيلي كثيف عقب هجوم شنّته حركة حماس على الدولة العبرية في 7 أكتوبر "تشرين الأول"؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
وتتزامن هذه المبادرة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به منذ العام 1978 بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.