تضامنًا مع غزّة.. بلدية العاصمة النرويجية ترفع العلم الفلسطيني أمام مقرّها

رفعت بلديةُ العاصمة النرويجية أوسلو، العلمَ الفلسطيني أمام مقرّها، اليوم "الأربعاء"؛ في إشارة تضامن مع الشعب في غزة؛ حيث قتل آلاف الأشخاص في حملة قصف إسرائيلي كثيف عقب هجوم شنّته حركة حماس على الدولة العبرية في 7 أكتوبر "تشرين الأول"؛ بحسب ما أوردت "رويترز".