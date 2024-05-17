"جباليا" يحترق.. الاحتلال الإسرائيلي يدمر كل أشكال الحياة في المخيم

أعلن مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكلحوت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا شمال القطاع.
وقال "الكلحوت" في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "دمر كل أشكال الحياة في المخيم، وقام بحرق أجزاء كبيرة منه".
ووفق "روسيا اليوم": أشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لم تستطع الوصول للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيم.
وكثف جيش الاحتلال قصفه على مخيم جباليا، وأصيب عدد من المواطنين في غارات عنيفة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على المخيم.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، مناطق متفرقة شمال القطاع، ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في مخيم جباليا شمال غزة.