الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ أزمة جوع في العالم

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن الصراع المستمر منذ عام تقريبًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، وضع السودان في طريقه لمواجهة أسوأ أزمة جوع في العالم، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية وحصد أرواح الأطفال بالفعل.
وأوضحت مديرة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة إيديم وسورنو، خلال جلسة لمجلس الأمن أن ثلث سكان السودان بالفعل -18 مليون شخص- يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويمكن الوصول إلى مستويات جوع كارثية في بعض مناطق إقليم دارفور بغرب البلاد، بحلول موسم الجفاف في شهر مايو المقبل.
وأضافت أن تقييمًا حديثًا أظهر أن طفلاً يموت كل ساعتين بمخيم زمزم في الفاشر، شمال دارفور.
وقالت إيديم وسورنو: "يقدّر شركاؤنا في المجال الإنساني أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، قد يموت نحو 222 ألف طفل في المنطقة بسبب سوء التغذية".
وعبّرت عن أسفها "لأن المهزلة الإنسانية تحدث في السودان تحت ستار من الإهمال الدولي والتقاعس عن التصرف".