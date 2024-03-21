الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ أزمة جوع في العالم

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن الصراع المستمر منذ عام تقريبًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، وضع السودان في طريقه لمواجهة أسوأ أزمة جوع في العالم، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية وحصد أرواح الأطفال بالفعل.