الأمم المتحدة تتهم إسرائيل برفض دخول المساعدات وتحذر من مجاعة بشمال غزة

وتفصيلاً، على الرغم من أن تصريح مكين، الذي جاء في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) بثت الأحد، لم يكن إعلانًا رسميًا بحدوث مجاعة، فقد قالت إنه استنادًا إلى "الرعب" على الأرض "توجد مجاعة، مجاعة شاملة، في الشمال، وهي تتحرك في طريقها جنوبًا".