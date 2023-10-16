العالم
"سوناك": سنواصل مطالبة إسرائيل بتجنب الإضرار بالمدنيين في غزة
شدد على ضرورة وصول المساعدات إلى القطاع
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستواصل مطالبة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في قطاع غزة.
وقال "سوناك" في كلمة أمام البرلمان: "لا بد لإسرائيل أن تدافع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي الإنساني"، بحسب "رويترز".
وذكر أن لندن ستزيد مساعداتها للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث بما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية.
وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين في غزة.
وأشار إلى أن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل سقطوا، منذ اندلاع القتال في 7 أكتوبر، وأن عشرة آخرين في عداد المفقودين، ويٌخشى أن يكون بعضهم بين القتلى".