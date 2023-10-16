"سوناك": سنواصل مطالبة إسرائيل بتجنب الإضرار بالمدنيين في غزة

وأشار إلى أن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل سقطوا، منذ اندلاع القتال في 7 أكتوبر، وأن عشرة آخرين في عداد المفقودين، ويٌخشى أن يكون بعضهم بين القتلى".