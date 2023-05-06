لن تطأ قدمه السجادة الحمراء.. هكذا سيتمّ تهميش الأمير هاري خلال حفل تتويج "الملك تشارلز"

وأضاف: "ربما يكون الحضور هو الشيء الصحيح بالنسبة له على المدى الطويل. يمكنه على الأقل أن يقول: إنه جاء وبذل جهدًا ليكون مع والده في يومه الكبير.. لكن السجادة الحمراء بالتأكيد لن تفرش له، سيكون مجرد عضو آخر في الكنيسة".