"طالب أدين في جريمة مخدرات بروسيا".. مقتل "عراقي" انضمّ لصفوف مرتزقة "فاغنر" بأوكرانيا

قُتل مواطنٌ عراقي قاتَلَ مع مجموعة مرتزقة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، في أوكرانيا في أوائل أبريل "نيسان" الماضي، في أول حالة مؤكّدة لمقتل مواطن من الشرق الأوسط في الصراع؛ بحسب ما أفاد موقع وكالة الإعلام الروسية.
وأوضح الموقع أن العراقي عباس أبو ذر وتوت لقي حتفه في السابع من أبريل، بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاجنر في مدينة لوجانسك، التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.
وأضاف: أنه أصيب في باخموت الواقعة في إقليم دونيتسك.
وأظهر مقطع مصور نشره موقع الوكالة، رجلًا قيل إنه والد "وتوت" وهو يتلقّى أوسمة تكريم لابنه بعد وفاته، وإنه "أيد قراره بالانضمام لفاغنر متطوعًا".
وأفادت وثائق قضائية اطلعت عليها "رويترز"، بأن محكمة في مدينة قازان الروسية أصدرت حكمًا في يوليو "تموز" 2021 بسجن "وتوت" أربع سنوات ونصف، عن اتهامات تتعلّق بالمخدرات.
وبيّنت الوثائق أن "وتوت" كان طالبًا في السنة الأولى في جامعة فنية في قازان، حين ضبطته الشرطة وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش.