"طالب أدين في جريمة مخدرات بروسيا".. مقتل "عراقي" انضمّ لصفوف مرتزقة "فاغنر" بأوكرانيا

وأوضح الموقع أن العراقي عباس أبو ذر وتوت لقي حتفه في السابع من أبريل، بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاجنر في مدينة لوجانسك، التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.