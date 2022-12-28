"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في مدينة صيدا بالجمهورية اللبنانية؛ وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.