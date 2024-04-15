"الأزمة المنسية".. فرنسا تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول السودان بعد عام على الحرب

يُفتتح في باريس اليوم (الاثنين)، مؤتمر دولي حول السودان، بعد عام على بدء الحرب، وسط آمال بإحياء التعبئة بشأن "أزمة منسية" ذات عواقب إنسانية كارثية ومخاطر جيوسياسية كبيرة.
ويشمل الاجتماع الذي تشارك ألمانيا خصوصًا في رئاسته، شًقا سياسيًا على المستوى الوزاري، لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقًا إنسانيًا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة لهذا البلد المدمر في القرن الأفريقي، كما يضم اجتماعًا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني السوداني، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، أن الفكرة هي إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال، بحيث لا يُسمح بأن يصبح السودان أزمة منسية".
وأضاف "لوموان" أن "الاهتمام الدولي ينصب على غزة وأوكرانيا أكثر من السودان، لكن خطر تفكك السودان وزعزعة استقرار القرن الأفريقي بكامله كبير جدًا".
وأدّت الحرب في السودان خلال عام واحد إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في إحدى مدن غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
ودفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص.
وتستضيف باريس المؤتمر الدولي من أجل السودان، بعد مرور عام بالضبط على بدء الحرب بين الجيش بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وسيسعى مؤتمر "المانحين" في باريس إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة والنقص الذي يبلغ أكثر من 2,5 مليار دولار.