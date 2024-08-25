الصين: سنواصل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن القومي والأنشطة الاقتصادية

وأضافت وزارة الخارجية الصينية -في بيان اليوم- أن قضية تايوان هي الخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه، وحثت الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبنود الواردة في البيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، والإيفاء بتعهداتها بعدم دعم استقلال تايوان.