الصين: سنواصل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن القومي والأنشطة الاقتصادية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بالتصور الاستراتيجي والأمن القومي والأنشطة الاقتصادية.
وأضافت وزارة الخارجية الصينية -في بيان اليوم- أن قضية تايوان هي الخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه، وحثت الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبنود الواردة في البيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، والإيفاء بتعهداتها بعدم دعم استقلال تايوان.
ودعا البيان أيضًا، واشنطن إلى وقف الممارسات الخاطئة بتحويل القضايا الاقتصادية والتجارية إلى قضايا سياسية وأمنية.
جاء هذا البيان قبيل زيارة مرتقبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى الصين في الفترة من 27 وحتى 29 أغسطس الجاري؛ تلبية لدعوة من وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية؛ حيث سيعقد الجانبان الصيني والأمريكي جولة جديدة من الاتصالات الاستراتيجية.