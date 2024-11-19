الأرجنتين تنسحب.. تصدعات داخل "اليونيفيل" بعد تعرُّضها لهجمات من الجانب الإسرائيلي

قال أندريا تيننتي، المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أمس الثلاثاء إن الأرجنتين أبلغت بعثة حفظ السلام في لبنان بانسحابها من القوة، في أول إشارة إلى وجود تصدعات في البعثة بعد هجمات أُلقيت المسؤولية عنها على إسرائيل.