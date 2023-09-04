الجيش السوداني: سنسلم الصليب الأحمر 230 أسيرًا من عناصر "الدعم السريع"

وفي وقتٍ سابق، نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، في تسجيل صوتي، أن تكون قواته تعدم الأسرى، معتبرًا أن هذا الأمر مجرد "خدعة".