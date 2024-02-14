"الأمم المتحدة": 30% من مدارس غزة تعرضت للقصف المباشر و26 مدرسة دُمرت تمامًا

وأكد وفق وكالة وفا للأنباء، أن "مدارس يدرس فيها قرابة 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم، تَعرضت للقصف المباشر"؛ مشيرًا إلى أن "162 مبنى مدرسيًّا تعرض لقصف مباشر، أي ما يمثل قرابة 30% من إجمالي 563 مبنى مدرسيًّا في غزة، و26 مدرسة دُمرت تمامًا".