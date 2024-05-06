إسرائيل: اتفاق حماس لا يلبي مطالبنا.. واحتجاجات ذوي الأسرى تُشعل تل أبيب

أكدت الحكومة الإسرائيلية أن مقترح وقف النار الذي وافقت عليه حركة حماس الاثنين غير مقبول لتل أبيب؛ إذ أعلنت أنها سترسل وفدًا للقاء الوسطاء، ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس، مشددة على أنه "لا يلبي" مطالبها.