"هنية": نرفض أي تسوية في غزة تستبعد حركة حماس بعد انتهاء الحرب

حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الإسرائيليين اليوم الأربعاء مسؤولية الجمود الحالي قائلاً إن تعديلاتهم على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الوسطاء أدى إلى توقف المفاوضات.
وتفصيلاً، رفض "هنية" أي تسوية بعد الحرب في غزة تستثني الحركة، مضيفاً أن حماس متمسكة بمطالبها بأن يتضمن أي وقف لإطلاق النار إنهاء الحرب في القطاع المحاصر.
وأضاف هنية في كلمة بمناسبة الذكرى 76 للنكبة أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب أمر سوف تقرره الحركة مع "الكل الوطني"، وأن حماس "لم تدخر جهداً لوقف الحرب بكل الوسائل وتعاملت بإيجابية مع جهود الوسطاء".
وأتى خطاب هنية وسط سجال بين الجيش الإسرائيلي والحكومة حول إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في غزة أو ما يسمى "اليوم التالي للحرب"، وفقاً للعربية نت.
وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في خطاب أمس إنه "لا جدوى من الحديث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب" طالما بقيت حماس في السلطة في غزة، ليرد عليه وزير دفاعه يوآف غالانت بالقول إنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة، وإن وجوداً أمنياً لإسرائيل في غزة بعد الحرب من شأنه أن يؤدي إلى "خسائر غير ضرورية في أرواح الإسرائيليين".
وكانت حركة حماس قد ردت على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن الضغط على الحركة للقبول باتفاق بوقف النار في غزة، مؤكدة أن إسرائيل هي التي تهربت من المفاوضات.
وقالت الحركة، الثلاثاء، إن إسرائيل هاجمت رفح بدلاً من الرد على الوسطاء.
وكان سوليفان دعا، يوم الاثنين، إلى الضغط على حركة حماس للعودة إلى طاولة التفاوض والموافقة على الاتفاق، وقال خلال مؤتمر صحافي "لا نعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية. لقد سجلنا رفضاً قاطعاً لهذا الافتراض".
وجدد سوليفان التعبير عن موقف واشنطن المعلن بشأن اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلاً إن أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل هناك "ستكون خطأ".
وقال المسؤول الأمريكي إن "وقف إطلاق النار ممكن غداً إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تعمل "بلا كلل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لكن لا نعرف متى يتحقق ذلك".
وتعثّرت الجولة الأخيرة من المحادثات بوساطة واشنطن والدوحة والقاهرة، بهدف إرساء هدنة تشمل إطلاق رهائن إسرائيليين لقاء الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجون إسرائيل.
وأعلنت الحركة أنها وافقت على مقترح من الوسطاء بشأن الهدنة، لكن إسرائيل رأت أنه "بعيد كل البعد عن مطالبها" ليبدأ الجيش الإسرائيلي في الليلة نفسها هجوماً على الأحياء الشرقية لمدينة رفح، ويحتل معبر رفح البري.