"هنية": نرفض أي تسوية في غزة تستبعد حركة حماس بعد انتهاء الحرب

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في خطاب أمس إنه "لا جدوى من الحديث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب" طالما بقيت حماس في السلطة في غزة، ليرد عليه وزير دفاعه يوآف غالانت بالقول إنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة، وإن وجوداً أمنياً لإسرائيل في غزة بعد الحرب من شأنه أن يؤدي إلى "خسائر غير ضرورية في أرواح الإسرائيليين".