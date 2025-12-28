الصومال: إسرائيل تسعى لإقامة قواعد عسكرية في "أرض الصومال".. ونرفض المساس بسيادتنا

وكشف أويس عن سعي إسرائيل لإقامة قواعد عسكرية في إقليم أرض الصومال، مؤكدًا أن الصومال يرفض تمامًا أية عمليات استيطان أو وجود عسكري أجنبي، ومشيرًا إلى أن الحوار مع الإقليم مستمر، وأن مجلس الأمن الدولي سيُعلن قريبًا موقفه من هذه التحركات.