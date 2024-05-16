ملك البحرين يؤكد أهمية إحلال السلام النهائي والعادل في الشرق الأوسط

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة بعد تسلمه رئاسة الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية إحلال السلام النهائي والعادل في الشرق الأوسط، بوصفه خيارًا لا بديل له إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام.