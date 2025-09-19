الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يمكّن فلسطين من المشاركة عن بُعد في اجتماعاتها

شهدت الساعات الماضية اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يسمح بمشاركة وفد دولة فلسطين في الاجتماعات الرفيعة المستوى المقررة الأسبوع المقبل، عبر بيانات مسجلة تُذاع خلال جلسات المناقشات.
وجاء القرار بموافقة 145 دولة، مقابل معارضة 5 دول، وامتناع 6 دول عن التصويت.
ونص القرار على أنه، دون أن يشكل ذلك سابقة، يُسمح لرئيس دولة فلسطين بتقديم بيان مسجّل يُذاع داخل قاعة الجمعية العامة أثناء المناقشة العامة، إضافة إلى إمكانية تقديم بيانات مسجّلة مسبقًا خلال جلسات المؤتمر الرفيع المستوى المتعلق بتسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.
كما أعربت الجمعية العامة عن أسفها إزاء رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، إضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة لهم، ما حال دون مشاركتهم شخصيًا في الاجتماعات الأممية.