الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يمكّن فلسطين من المشاركة عن بُعد في اجتماعاتها

ونص القرار على أنه، دون أن يشكل ذلك سابقة، يُسمح لرئيس دولة فلسطين بتقديم بيان مسجّل يُذاع داخل قاعة الجمعية العامة أثناء المناقشة العامة، إضافة إلى إمكانية تقديم بيانات مسجّلة مسبقًا خلال جلسات المؤتمر الرفيع المستوى المتعلق بتسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.