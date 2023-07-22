تحديد هوية المتهم بقتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز اليمنية

وفي بيانٍ ثانٍ، حدّد هوية الموظف على أنه "مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية"، تُوفي "بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثراً بجراحه بعد إطلاق النار عليه" في مدينة التربة في جنوب غرب اليمن.