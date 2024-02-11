مصر تحذر إسرائيل: أي عملية عسكرية في مدينة رفح ستكون عواقبها وخيمة

وكانت واشنطن قد حذرت من أي هجوم بري على رفح، وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ في مقابلة مع قناة "العربية" إن لدى واشنطن قلقًا شديدًا من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح"، مشيرًا إلى أن على إسرائيل مسؤولية في تجنيب المدنيين مزيدًا من الخسائر.