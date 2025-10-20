نتنياهو يكشف قصف غزة بـ153 طنًا من القنابل.. وحماس تنفي وقوع اشتباكات وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، أن إسرائيل ألقت 153 طنًا من القنابل على قطاع غزة، يوم الأحد، ردًا على مقتل جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع حركة حماس.
وقال نتنياهو، خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الشتاء في الكنيست: "ألقينا أمس (الأحد) 153 طنًا من القنابل على مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد مقتل اثنين من جنودنا على يد حماس".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، مقتل جنديين في اشتباكات جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة رفح، قبل أن يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، متهماً حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
من جهتها، نفت حركة حماس علمها بوقوع اشتباكات في رفح، وجددت تأكيدها على الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
وأضاف نتنياهو أنه يعتزم بحث التحديات والفرص في المنطقة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال زيارته المقررة إلى إسرائيل يوم الثلاثاء.
وفي كلمته أمام الكنيست، عبّر نتنياهو عن تطلعه إلى إبرام اتفاقات سلام جديدة في المنطقة، بالتعاون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.