توجيه الاتهام لـ 3 أشخاص في السويد بزرع متفجرات خارج مقر شركة إسرائيلية

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر عام 2023 سُجلت حوادث عدة استهدفت مصالح إسرائيلية في السويد؛ فقد وجّه الادعاء العام السويدي الأربعاء الاتهام لثلاثة أشخاص بالتورط في وضع عبوات متفجرة خارج مقر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وحسب موقع "العربية"، عثرت السلطات السويدية في ثاني أكبر مدن السويد في الرابع من يونيو على قارورتين مملوءتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بإنتاج الطائرات المسيّرة.
وعملت الفرقة الوطنية السويدية لنزع المتفجرات على تفكيك العبوتين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
واتهم الادعاء شابين يبلغان 17 و24 عامًا بتشكيل "تهديد شديد غير قانوني" و"محاولة إيقاع تدمير يتسبب بتعريض العامة للخطر" عبر زرع عبوات في موقع الحادث.
واتهم مشتبه به ثالث يبلغ 29 عامًا بتخزين مواد متفجرة في منزله ونقلها إلى شركائه بالقرب من موقع الجريمة. وقد نفى المشتبه بهم الثلاثة التهم.
وقال المدعي العام يوهان أودن في لائحة الاتهام إن العمل كان يستهدف "حارس أمن الشركة وممثليها وموظفيها".
وسبق أن تعرضت شركة إلبيت سيستمز لحادث إطلاق نار في 10 أكتوبر من قِبل فتى يبلغ 15 عامًا دون أن يُسفر عن إصابات، وقد جرى وفقًا لوسائل إعلام سويدية اعتقال الشاب.