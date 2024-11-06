توجيه الاتهام لـ 3 أشخاص في السويد بزرع متفجرات خارج مقر شركة إسرائيلية

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر عام 2023 سُجلت حوادث عدة استهدفت مصالح إسرائيلية في السويد؛ فقد وجّه الادعاء العام السويدي الأربعاء الاتهام لثلاثة أشخاص بالتورط في وضع عبوات متفجرة خارج مقر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.