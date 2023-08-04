الجيش السوداني يقصف الدعم السريع بالخرطوم بحري.. ودعوة "البرهان" تثمر!

يشار إلى أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وتوصل الطرفان لاتفاقيات عدة لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية؛ غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.