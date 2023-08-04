الجيش السوداني يقصف الدعم السريع بالخرطوم بحري.. ودعوة "البرهان" تثمر!

وقعت، اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، فيما قصفت مدفعية الجيش مواقع عدة للدعم السريع في العاصمة، وفق "العربية" و"الحدث".
وأوضحت "العربية"، أن أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم بحري بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع.
في الأثناء، أعلنت مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمامها إلى قوات الجيش السوداني، استجابة لدعوة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، والذي دعا إلى احتواء أية قوات تابعة للدعم السريع وترغب في الانضمام لقوات الجيش السوداني.
وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم الجمعة: "استجابة لقرار القائد العام hنضمام مجموعة من قوات حرس الحدود كانت تتبع للدعم السريع قوامها 238 فردًا بكامل عتادها الحربي للقوات المسلحة عبر الفرقة السادسة عشرة مشاة – نيالا".
يشار إلى أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وتوصل الطرفان لاتفاقيات عدة لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية؛ غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.
وأسفر النزاع ،حتى الآن، عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.