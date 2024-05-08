بمشاركة 57 دولة.. ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظمان مؤتمرًا للقادة الدينيين

وألقى الشيخ الدكتور محمد العيسى الكلمة الرئيسية للمؤتمر، مؤكِّدًا فيها أن المؤتمر اختار مجموعة متميزة من القيادات الدينية الفاعلة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان، ومواجهة أفكار التطرف، وبخاصة مخاطر الصدام الثقافي والحضاري، مشددًا على أن عالمنا المتنوع بحاجةٍ إلى قيادات دينية لها أثرٌ ملموسٌ، تُسهِم من خلال جهودها الصادقة والفاعلة في تعزيز سلامه ووئام مجتمعاته، محذِّرًا من أن هذا الوقت يمثل زمنًا حساسًا مُثقَلًا بالمتاعب والمخاطر ولا يحتمِل أي لحظة إهمال أو تقصير.