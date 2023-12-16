مصر.. الدفاعات الجوية تسقط جسماً طائراً قُبالة سواحل دهب جنوب سيناء

أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية رصدت جسمًا طائرًا قُبالة سواحل مدينة دهب الساحلية (على خليج العقبة) في سيناء، وعلى الفور تعاملت معه وأسقطته.
وأكدت المصادر، وفقما نقلت "القاهرة الإخبارية"، أن فرق التحقيق المصرية انتقلت إلى موقع إسقاط الجسم الطائر.
وفي وقت سابق، كشف شهود عيان، عن سقوط جسم طائر قُبالة المياه الإقليمية المصرية، على بُعد نحو 1.5 كيلومتر، قُبالة سواحل مدينة دهب السياحية التي تتبع محافظة جنوب سيناء المصرية.
وفِي نهاية أكتوبر الماضي، وبعد حوادث المسيّرات التي شهدتها مدينتا طابا ونويبع المصريتان، ومع تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة تمّ رصد "جسم غريب" مجدداً فوق البحر الأحمر.
وأعلن الجيش المصري أن طائرة مسيّرة وقعت في مدينة طابا، كما أفاد بسقوط مقذوف في مدينة نويبع، جنوب سيناء أيضاً، على البحر الأحمر، وبعدها حلّقت طائرات حربية مصرية فوق نويبع وطابا.