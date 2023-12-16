مصر.. الدفاعات الجوية تسقط جسماً طائراً قُبالة سواحل دهب جنوب سيناء

أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية رصدت جسمًا طائرًا قُبالة سواحل مدينة دهب الساحلية (على خليج العقبة) في سيناء، وعلى الفور تعاملت معه وأسقطته.