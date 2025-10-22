هيئة الكنيست الإسرائيلية تصادق بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في يوليو الماضي على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، إلا أن تلك المصادقة لم تكن ذات أثر عملي في حينها.