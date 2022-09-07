"بوتن" يتحدى الغرب: سنبيع الغاز في جميع أنحاء العالم

توعّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، بأن روسيا ستبيع الغاز في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن الحد الأقصى المقترح على أسعار الغاز الروسي أمر "غبي" وسيؤدي إلى زيادة الأسعار.
وقال بوتن في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق، والتي حملت كثيراً من التحدي؛ إن بلاده مستعدة للتعاون مع أي دولة في مجال الطاقة، وإن روسيا ليس لديها مشكلات في بيع مواردها الهائلة من الطاقة، على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف لحرمان الكرملين من عائدات الطاقة الحيوية.
وأضاف الرئيس الروسي أن ألمانيا والعقوبات الغربية هي المسؤولة عن عدم تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وأن أوكرانيا وبولندا قررتا بمفردهما إغلاق خطوط الغاز الأخرى إلى أوروبا.
وأردف: شركة "غازبروم" يمكن أن تستأنف نقل الغاز عبر "نورد ستريم 1" إذا تمت إعادة توربين رئيس إلى روسيا.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد توسعت روسيا في تصدير الطاقة إلى آسيا، وخاصة الصين والهند، لتفادي العقوبات الغربية.
جدير بالذكر أن أوروبا تجد نفسها في الوقت الحالي، أمام كابوس بشأن فصل الشتاء المقبل، وسط مخاوف باستمرار نقص الإمدادات، وعدم قدرة المخزونات على الوفاء بحاجاتها لتوفير الطاقة للمنازل والمصانع والأنشطة التجارية في الشهور الأكثر برودة، وهو ما يهدد القارة العجوز بأزمة طاقة وركود اقتصادي عميق.
وحذّر "بوتن"، الغرب من أنه يقوض الاقتصاد العالمي بما وصفه بمحاولة عقيمة وعدوانية لفرض هيمنته، معتبرًا أن القوى الصاعدة في آسيا هي المستقبل.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها أشد عقوبات شهدها التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا، ويقول الكرملين إن العقوبات أشبه بإعلان الحرب.
وقال "بوتن" إن العقوبات حلت محل جائحة كوفيد باعتبارها التهديد الرئيسي للاقتصاد العالمي.
وأضاف: "أتحدث عن حمى عقوبات الغرب، بمحاولته الوقحة والعدوانية لفرض أنماط من السلوك على دول أخرى، لحرمانها من سيادتها وإخضاعها لإرادته".