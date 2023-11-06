جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور

استدعت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم، دبلوماسييها في إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، للتشاور بسبب عدوانها الغاشم على قطاع غزة.
وقالت الوزيرة المكلفة للشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي، "إن حكومة جنوب إفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور"، مؤكدة "خيبة أمل" بريتوريا خصوصًا مع استمرار القصف الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة.
وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور بدورها: "نحن كما تعلمون نشعر بقلق شديد إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، ونعتقد أن رد إسرائيل أصبح عقابًا جماعيًا".
وأضافت "رأينا أنه من المهم التعبير عن قلق جنوب إفريقيا مع استمرارنا في الدعوة إلى وقف شامل لما يجري في قطاع غزة".
وأصبحت جنوب إفريقيا الدولة السابعة التي تستدعي كبير مبعوثيها من إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بسبب عدوانها على قطاع غزة، وسبقتها تشيلي وكولومبيا والأردن، وتركيا، وهندوراس، وتشاد فيما قطعت بوليفيا علاقاتها.