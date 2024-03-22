أول تعليق من أوكرانيا على هجوم موسكو المروِّع: مفتعل وليس لنا علاقة به

من جانبه، صرَّح جون كيربي، مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، الجمعة بأنه لا يمكنه الحديث عن التفاصيل كافة، لكن "الصور مروعة، ومن الصعب النظر إليها". وأضاف: "أفكارنا مع ضحايا هجوم إطلاق النار المروع ذلك. هناك بعض الأمهات والآباء والأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات الذين لم يبلغوا بالأنباء بعد. سيكون هذا يومًا صعبًا عليهم".