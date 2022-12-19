الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت 4 مواقع بمحيط دمشق

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، استقدمت ميليشيا حزب الله تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في ريف دمشق قرب الحدود السورية-اللبنانية، حيث وصل نحو 30 عنصرًا يتبعون ميليشيا برفقة ذخائر وسلاح عبر معبر غير شرعي بالقرب من منطقة رأس العين الحدودية بريف دمشق، وتوجهوا فور وصولهم إلى أحد المقرات العسكرية الموجودة في المنطقة والمحصنة بشكل كبير جدًا، وذلك بحماية من سيارات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة.