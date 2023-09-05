واشنطن: كوريا الشمالية ستدفع الثمن لو أرسلت أسلحة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاك سوليفان، إن بلاده لم تلحظ أن كوريا الشمالية أرسلت كميات كبيرة من الذخيرة لروسيا، موضحاً أنه على علم أن روسيا وكوريا الشمالية في محادثات عسكرية متقدمة.