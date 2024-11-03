"الصحة العالمية": تعرّض مركز صحي للقصف بالتزامن مع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

وأوضح الدكتور تيدروس أن هذا الهجوم، أثناء الهدنة الإنسانية، يعرّض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر، وقد يُثني الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم، مشددًا على ضرورة احترام هذه الهدن الإنسانية الحيوية، بشكل مطلق، ومجددًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار.