ليبيا.. الاشتباكات الدامية في طرابلس خلفت 32 قتيلًا على الأقل

تسببت الاشتباكات الدامية التي دارت منذ ليل الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس بين المجموعات المسلحة، بمقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين؛ حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الأحد.
وساد هدوء حذر شوارع العاصمة، الأحد، وسط مخاوف من انفجار حرب جديدة بالبلد الغارق في الفوضى والمنقسم بين حكومتين.
وقالت وسائل إعلام محلية: إن مسلحين مؤيدين لفتحي باشاغا انسحبوا بعدما كانوا متجهين إلى العاصمة قادمين من مصراتة، فيما حمّلت حكومة دبيبة نظيرتها التابعة لباشاغا مسؤولية المواجهات، وقالت في بيان: إنها "كانت تخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء".