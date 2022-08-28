ليبيا.. الاشتباكات الدامية في طرابلس خلفت 32 قتيلًا على الأقل

وقالت وسائل إعلام محلية: إن مسلحين مؤيدين لفتحي باشاغا انسحبوا بعدما كانوا متجهين إلى العاصمة قادمين من مصراتة، فيما حمّلت حكومة دبيبة نظيرتها التابعة لباشاغا مسؤولية المواجهات، وقالت في بيان: إنها "كانت تخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء".