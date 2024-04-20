"شكري": "السيسي" يزور تركيا قريبًا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (السبت)، أن مصر ستستضيف وفدًا تركيًّا للتحضير لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتركيا في المستقبل القريب.
وقال "شكري" في مؤتمر صحفي بإسطنبول، مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان: "نعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "نتطلع للقاء قريب بالقاهرة لترتيب انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي، وترتيب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب".
وتابع: "نحن بصدد دراسة إطار قانوني واسع من الاتفاقيات والانتهاء منها؛ تحضيرًا لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي".