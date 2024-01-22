بعد تزايد الهجمات على قواتها.. أميركا تتخوف من إشعال حرب إقليمية في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم (الاثنين)، أن "مسؤولين أميركيين يخشون أن يؤدي تزايد الهجمات التي تستهدف القواعد الأميركية إلى إشعال حرب إقليمية أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأضافت الصحيفة أن الهجوم الأخير على القوات الأميركية في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع لم يسفر عن سقوط قتلى، لكن الرئيس جو بايدن ومستشاريه يشعرون بالقلق من أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تتسبب الهجمات المتزايدة في خسائر.
وبيّنت أنه مع ارتفاع عدد الضربات، التي تستهدف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط يرتفع خطر سقوط قتلى، وهو خط أحمر قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقاً.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه كلما وصل تقرير عن ضربة إلى البيت الأبيض، يتساءل المسؤولون عما إذا كانت هذه هي الضربة التي ستؤدي إلى اتخاذ خيار ردع أكثر حسمًا، قد يؤدي إلى نشوب حرب إقليمية أوسع.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن أمس، أن فصائل مدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، في وقت متأخر السبت، ما أدى إلى إصابة عراقي واحد وتسجيل إصابات محتملة في صفوف القوات الأميركية.