بعد تزايد الهجمات على قواتها.. أميركا تتخوف من إشعال حرب إقليمية في الشرق الأوسط

وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه كلما وصل تقرير عن ضربة إلى البيت الأبيض، يتساءل المسؤولون عما إذا كانت هذه هي الضربة التي ستؤدي إلى اتخاذ خيار ردع أكثر حسمًا، قد يؤدي إلى نشوب حرب إقليمية أوسع.