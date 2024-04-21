تحول كبير.. مصر بصدد إيقاف تصدير الغاز لتغطية الطلب المحلي

نقلت قناة "الحرة" عن مصادر حكومية في مصر، الأحد، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قررت وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارًا من الشهر المقبل وذلك بغية تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.