3 ملايين دولار من إيران لمن يقتله.. طعنات تُسقط "سلمان رشدي" بنيويورك

تعرض الكاتب البريطاني ذو الأصول الهندية سلمان رشدي إلى محاولة اغتيال، طعناً بالسكين، على خشبة المسرح أثناء حضوره حفل في ولاية نيويورك الأمريكية، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.
وكانت إيران قد قدّمت جائزة بنحو 3 ملايين دولار لمن يقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي .
وتعرض رشدى للطعن خلال إلقائه كلمة في مؤسسة "تشوتوكوا"، بعدما هاجمه رجل يحمل سكيناً، وانهال عليه باللكمات والطعنات سقط على إثرها الكاتب الشهير أرضاً، بحسب "العربية.نت".
وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، "رشدى" ملقى على الأرض، فيما تجري محاولات إسعافه من عدد من المحيطين، فيما تم تقييد المهاجم وطرحه أرضاً من قبل الحاضرين.
ويعد سلمان رشدي أحد الكتاب الأكثر شعبية وإثارةً للجدل في القرن العشرين، وهو مؤلفٌ وروائي بريطاني هندي كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة التي استمرت في جذب اهتمام كلٍّ من النقاد والجمهور حتى الآن.
وأثار جدلا واحتجاجات واسعة وصلت إلى صدور فتوى بإهدار دمه على خلفية كتاب "آيات شيطانية" عن حياته خلال السنوات الماضية.
وولد الرجل البالغ من العمر 75 عاماً في الهند، ويعيش رشدى في الولايات المتحدة منذ العام 2000، حيث حصل على لقب "الكاتب المتميز" من جامعة نيويورك في عام 2015.