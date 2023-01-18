بأمر عمران خان.. حل ثاني برلمان إقليمي في باكستان خلال 5 أيام

أمر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم (الأربعاء)، بحل مجلس إقليم خيبر بختونخوا، بعد أيام قليلة على خطوة مماثلة في إقليم آخر في مسعى لفرض إجراء انتخابات مبكرة.
ووقّع حاكم خيبر بختونخوا حجي غلام، على رسالة أعلن فيها حلّ البرلمان الإقليمي بمفعول فوري، بناءً على طلب رئيس وزراء الإقليم، وهو مسؤول كبير في حزب حركة الإنصاف، الذي يترأسه "خان".
ويسيطر حزب حركة الإنصاف، منفردًا أو عبر تحالف، على الغالبية في خيبر بختونخوا وفي البنجاب، الإقليم الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.
وكان "خان" قد أمر بحل مجلس إقليم البنجاب السبت الماضي؛ بهدف إجبار الحكومة على الدعوة إلى انتخابات في أقرب وقت.
وبموجب الدستور يتعين الآن تنظيم انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر في هذين الإقليمين.