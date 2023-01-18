بأمر عمران خان.. حل ثاني برلمان إقليمي في باكستان خلال 5 أيام

ووقّع حاكم خيبر بختونخوا حجي غلام، على رسالة أعلن فيها حلّ البرلمان الإقليمي بمفعول فوري، بناءً على طلب رئيس وزراء الإقليم، وهو مسؤول كبير في حزب حركة الإنصاف، الذي يترأسه "خان".