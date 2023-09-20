تظاهر آلاف الأرمينيين أمام مقر رئيس الحكومة احتجاجًا على الأزمة بإقليم كاراباخ

تظاهر آلاف الأرمينيين، الأربعاء، أمام مقر رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان في يريفان احتجاجًا على الأزمة في إقليم ناغورني كاراباخ، وفق مراسل وكالة فرانس برس الذي أفاد أيضًا عن اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.