أمريكا تستأنف إطلاق طائراتها المسيرة فوق غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم "الخميس"، استئناف تحليق طائرات مسيرة فوق قطاع غزة للمساعدة على البحث عن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم "البنتاجون" ليزا لورانس، في بيان: "دعمًا لجهود استعادة المحتجزين، استأنفت الولايات المتحدة تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهود استعادة المحتجزين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وكانت الرحلات الجوية قد توقّفت خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس، التي انهارت الأسبوع الماضي.