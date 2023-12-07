أمريكا تستأنف إطلاق طائراتها المسيرة فوق غزة

وقالت المتحدثة باسم "البنتاجون" ليزا لورانس، في بيان: "دعمًا لجهود استعادة المحتجزين، استأنفت الولايات المتحدة تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهود استعادة المحتجزين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".