روسيا.. الكرملين يهدد بإحراق الدبابات الغربية المقدمة لأوكرانيا

توعّد الكرملين الاثنين بـ"إحراق" الدبابات التي تنوي العواصم الغربية، خصوصًا لندن ووارسو، تسليمها لأوكرانيا، فيما تم إسقاط ما يصل إلى 7 مسيرات قرب سواحل سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف، اليوم الاثنين إن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر. هذه الدبابات تحترق وستحترق".
وأضاف أن خطط بعض الدول الغربية، مثل المملكة المتحدة وبولندا، المتعلقة بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "لن تغير الوضع على الأرض، بل ستطيل أمد هذه القصة فحسب".
وكانت كل من بريطانيا وفرنسا ووارسو قد تعهدت أو أبدت استعدادها إرسال دبابات إلى أوكرانيا.
وأدان الكرملين إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.