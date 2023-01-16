روسيا.. الكرملين يهدد بإحراق الدبابات الغربية المقدمة لأوكرانيا

وأضاف أن خطط بعض الدول الغربية، مثل المملكة المتحدة وبولندا، المتعلقة بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "لن تغير الوضع على الأرض، بل ستطيل أمد هذه القصة فحسب".