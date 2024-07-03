إصرار على استبداله من سباق الرئاسة.. "بايدن" يكافح لاحتواء انشقاقات حزبه

يسارع الرئيس جو بايدن ومستشاروه لاحتواء أول انشقاقات خطيرة داخل الحزب الديمقراطي، منذ المناظرة غير المستقرة التي أجراها الأسبوع الماضي، حيث أضفى كبار الديمقراطيين مصداقية على التساؤلات حول قدراته العقلية، وأثاروا احتمال استبداله على رأس قائمة الترشيح لانتخابات الرئاسة، وتأمل حملة "بايدن" في إعادة تأكيد السيطرة، اليوم (الأربعاء)، حيث أجروا محادثة هاتفية مع مجموعة من حكام الولايات الديمقراطيين، شخصيًا وعن بُعد، بينما تسعى الحملة إلى تعزيز الدعم بعد أيام من التعبير عن القلق بشكل خاص، الذي أصبح علنيًا فجأة وبسرعة.
وتعرض "بايدن" أمس لأول دعوة رسمية للانسحاب من السباق من عضو ديمقراطي في الكونجرس، وقال المشرع الأسود البارز الذي ساعد تأييده في حصول "بايدن" على الترشيح في عام 2020 إنه سيدعم نائب الرئيس إذا تنحى "بايدن"، وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي بعد أداء "بايدن" المتردد في المناظرة إنها "مسألة مشروعة أن نقول، هل هذه حلقة أم حالة؟".
وأصرت حملة "بايدن" بشكل خاص للمانحين ونشطاء الحزب وفي المذكرات على أن السباق لم يتغير، لكن مجموعة خاصة من استطلاعات الرأي من لجنة العمل السياسي المؤيدة لـ"بايدن" تم تسريبها إلى موقع "بوك" الإخباري أظهرت أن الرئيس يفقد الأرض -بنحو نقطتين مئويتين- في جميع الولايات المتأرجحة الأكثر أهمية. كما أنه الآن متخلف في نيو مكسيكو ونيو هامبشاير وفيرجينيا، وهي ثلاث ولايات لم يُنظر إليها قبل عام على أنها من المحتمل حتى أن يتنافس عليها الجمهوريون بجدية، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وتظهر موجة الانشقاقات المبكرة وتراجع الدعم في الاستطلاعات حجم الأزمة، التي لا تزال تعصف بالحزب الديمقراطي، وعلى الرغم من أن مساعدي "بايدن" أكدوا علنًا وبشكل متكرر أن الرئيس لا يخطط لمغادرة السباق، إلا أن أول دعوات عامة له للتنحي من قبل المشرعين المنتخبين أوضحت أن المسألة لا تزال بعيدة عن التسوية.
وأكدت جينيفر أو ماللي ديلون رئيسة حملة بايدن، أن الرئيس بايدن سيكون المرشح، وقالت: "نحن نتحدث عن هذا الأمر؛ لأن الرئيس تحدث عنه، وهو ملتزم بهذا الأمر، ونحن ملتزمون به".
وقال "بايدن" للصحفيين أمس: "أنا أنوي القيام بحملة من أجل إعادة انتخابي. نعم"، لكنه لم يظهر في أي أحداث عامة منذ الاثنين الماضي، عندما ألقى خطابًا لمدة 11 دقيقة في حديقة البيت الأبيض. ولم يظهر في أي مقابلات تلفزيونية منذ المناظرة، ولم يظهر في أي أحداث لجمع التبرعات منذ الجمعة الماضي.
وأقرت السيدة جين-بيير بأن "بايدن" لم يكن في أفضل حالاته خلال المناظرة، لكنها ألقت باللوم على جدول أعماله المزدحم، بما في ذلك رحلتان إلى أوروبا في يونيو. وقالت: "لقد كان جدول أعماله مزدحمًا للغاية، وكان لديه الكثير من العمل، لقد كان في أوروبا مرتين خلال الأسبوعين الماضيين. كان يعمل بجد من أجل الشعب الأمريكي"، وأصرت على أن "بايدن" سيكون في أفضل حالاته في المناظرة الثانية في أكتوبر.