إصرار على استبداله من سباق الرئاسة.. "بايدن" يكافح لاحتواء انشقاقات حزبه

يسارع الرئيس جو بايدن ومستشاروه لاحتواء أول انشقاقات خطيرة داخل الحزب الديمقراطي، منذ المناظرة غير المستقرة التي أجراها الأسبوع الماضي، حيث أضفى كبار الديمقراطيين مصداقية على التساؤلات حول قدراته العقلية، وأثاروا احتمال استبداله على رأس قائمة الترشيح لانتخابات الرئاسة، وتأمل حملة "بايدن" في إعادة تأكيد السيطرة، اليوم (الأربعاء)، حيث أجروا محادثة هاتفية مع مجموعة من حكام الولايات الديمقراطيين، شخصيًا وعن بُعد، بينما تسعى الحملة إلى تعزيز الدعم بعد أيام من التعبير عن القلق بشكل خاص، الذي أصبح علنيًا فجأة وبسرعة.