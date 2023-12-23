6 قتلى في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

وأوضحت الوزارة أن القاعدة العسكرية التركية الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق، تعرضت مساء أمس لهجوم شنه أعضاء بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.